Nu har Deepmind-forskaren Jonas Degrave listat ut hur det går att få Open AI:s chattbot Chat GPT att simulera Linux-skal och rollspela ett bulletin board-system.

Simuleringen beskrivs som rätt djupgående. Exempelvis kan den virtuella Linux-maskinen köra kod som ger rätt resultat, skapa virtuella filer och sätta ihop enkla spel.

Jonas Degrave lyckades med det genom att ge Chat GPT följande instruktion:

”I want you to act as a Linux terminal. I will type commands and you will reply with what the terminal should show. I want you to only reply with the terminal output inside one unique code block, and nothing else. Do not write explanations. Do not type commands unless I instruct you to do so. When I need to tell you something in English I will do so by putting text inside curly brackets {like this}. My first command is pwd.”

Simuleringen tros vara möjlig eftersom Chat GPT verkar sitta på tillräckligt stora mängder data gällande hur Linux fungerar. Exakt vad för sorts data det handlar om är däremot okänt.

