Enligt Tiobes popularitetsindex för december 2022 är C++ för första gången någonsin mer populärt än Java. I mätningen har Java halkat ner till en fjärdeplats. Den lägsta någonsin för språket sedan Tiobes index startade under 2001.

– Prestanda är väldigt viktigt nu för tiden och C++ är det bästa programmeringsspråket för stora system, säger Paul Jansen, vd vid Tiobe, som också säger att allt inte ser mörkt ut för Java.

– Java har inget att oroa sig för än så länge. Jag säger det eftersom språket också växte i popularitet under 2022, men inte lika mycket som de tre största språken."

De tio populäraste språken i Tiobes index för december 2022 var:

1. Python (16,66 procent)

2. C (16,56 procent)

3. C++ (11,94 procent)

4. Java (11,82 procent)

5. C# (4,92 procent)

6. Visual Basic (3,94 procent)

7. Javascript (3,19 procent)

8. SQL (2,22 procent)

9. Assembly (1,87 procent)

10. PHP (1,62 procent)

Tiobes index utgår från sökningar på Google, Bing, Yahoo och andra källor. Rangordningen baseras på antalet mjukvaruutvecklare i världen, kurser och tredjepartssäljare kopplade till varje språk.

