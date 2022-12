Stockholms stad kommer inte att flytta till molnplattformen Microsoft 365. ”Det finns inte tillräckliga garantier mot att personuppgifter som hanteras i Stockholms stads it-system kan begäras ut av amerikanska myndigheter”, säger cto:n Stefan Carlson.

Kampen mellan Stockholms stad och föräldrarna bakom Öppna skolplattformen har varit en följetong. Initiativtagaren Christian Landgren anser att det finns lärdomar att dra från projektet för alla verksamheter.

Arbetet med att förbereda upphandlingar av flera moduler i den kritiserade skolplattformen i Stockholm är i full gång. Och denna gång leds det internt och inte av konsulter. ”Allt som hänt har vi med oss i det här arbetet för att det ska bli bättre”, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Produktionsanläggningarna hamnar allt mer i fokus för Bolidens it-avdelning när maskiner kopplas upp och alla medarbetare får digitala verktyg. Automatiseringsgraden ökar och det kräver stora it-investeringar i modern teknik och it-säkerheten är ett prioriterat område.

Rysslands invasion av Ukraina innebär det värsta tänkbara scenariot när analysföretaget Radar tittar på hur svenska it-budgetar kommer påverkas. ”Det är många dominobrickor som faller åt fel håll just nu”, säger vd Hans Werner.

Volvo Cars meddelar att man vill ta in mjukvaruutvecklingen internt, och att man bara inom några år ska stå för minst hälften av utvecklingen på egen hand. Betyder det att man kommer köpa allt mindre tjänster från konsultbolagen?

Mer vikt vid certifieringar, och inte minst ett krav på att kunna bevisa att kunderna faktiskt använder Microsofts produkter är några av de viktigaste delarna i Microsofts nya molninriktade partnerprogram. ”Är du i finrummet: bra. Är du inte i finrummet: mindre bra”, sammanfattar partnerorganisationen IAMCP:s ordförande Anders Grönlund hur mottagandet varit i partnerledet.

Nu blåser det rejält kring införandet av nya digitala vårdplattformar i Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Båda regionerna är missnöjda med Cerners förmåga att leverera och anklagar leverantören för avtalsbrott på flera punkter. VGR överväger dessutom att kräva skadestånd. ”De skador man nu kan överblicka uppgår till minst en halv miljard kronor”, konstaterar regionen.

Fortfarande är det oklart när Region Skånes och Västra Götalandsregionens nya vårdsystem kan vara på plats men det handlar om rejäla förseningar. Leverantören Cerner ska göra stora förändringar i sina plattformar efter Oracles uppköp och har ännu inte gett de besked som krävs för att sätta en ny tidsplan.

Transportstyrelsen bygger nu upp en egen it-driftsorganisation och dumpar därmed IBM när nuvarande avtal löper ut 2024. Något nytt outsourcingavtal var inte aktuellt – bland annat av säkerhetsskäl.

It-strategin är en relik från gårdagen – nu krävs strategier som berör hela verksamheten och inte bara it-avdelningen. Det konstaterar både cio:er och forskare.

Svenske Tom Soderstrom lämnade jobbet som CTO för Nasas rymdfarkoster och satelliter för att spana efter framtidens tekniktrender på molnjätten AWS. Men på frågan om vilka tekniker som dominerar om fem år är det inte molnet han nämner.

Under Stefan Olowssons 13 år som cio på Försäkringskassan har digitaliseringen gått för högtryck. Och han tycker att offentlig sektor får oförtjänt mycket stryk i debatten – ”bara för att en skolplattform i Stockholm varit dålig är inte all offentlig it dålig”.

Studenter som går it-utbildningar är hett villebråd. Både på KTH i Stockholm och Lunds tekniska högskola tar bara runt hälften sin examen och en orsak är att företag hugger dem innan de är klara.

Allt fler it-proffs sköter sitt jobb från sommarbostaden. Attityden till distansarbete har förändrats och nu finns verktygen för att klara det. ”Att arbeta på landet är fantastiskt, men det kräver förberedelser”, säger Techins vd Patrik Skragge som jobbar allt mer från sommarbostaden på Gotland.

För att stärka dataskyddet för sina 10 000 anställda avvecklar Trafikverket Googles webbläsare Chrome som standardwebbläsare på myndighetens pc-enheter. Dessutom ställer de in den sekretessfokuserade sökmotorn Duckduckgo som standard i stället för Googles.

Under våren har Myndighetssverige testat olika alternativ till Microsoft Teams. Nu har underlaget samlats och upphandlingarna börjar dra igång. ”Det bästa är att vi drivit på marknaden”, säger Peter Nordström på Skatteverket.

Den svenska datacenterbranschen står för en stor elförbrukning, och påverkas av de ökande elpriserna. Men det jobbas också på flera olika sätt för att bli effektivare och därmed få ner elkostnaderna.

En enorm press som en följd av alla omställningar under pandemin har satt sina spår hos de it-anställda. Över hälften känner sig utmattade, enligt en ny undersökning. ”Kraven är ofta för stora”, säger digitaliseringsexperten Oscar Berg.

Komplexa applikationer som stjäl arbetstid och skapar frustration. Så upplever många it-anställda att det ser ut. ”Jag tror vi ser en tillnyktring – varje ny tjänst eller applikation bidrar inte till nytta”, säger användbarhetsexperten Jonas Söderström.

Handläggningstiderna för arbetstillstånd blir allt längre hos Migrationsverket och det väcker stor frustration hos konsultbolag på jakt efter specialistkompetens. ”Det blir väldigt svårt att planera”, säger Patrick Hiller, vd på Telescope Services.

Att ha en lokal chippindustri har blivit allt viktigare och därför görs massiva satsningar från EU på att stärka sektorn. I Sverige finns många lovande hårdvaru-startups, som nu ska in och slåss om pengarna – men experter menar att de inte får samma statliga stöd som tyska och franska bolag.

Den svenska gruvnäringen blir allt mer digital, och det är också med hjälp av ny teknik som bolag som LKAB och Boliden vill locka nästa generation. ”Att du är duktig på gaming är bara en fördel, så det kan bli helt avgörande”, säger Robert Ylitalo på LKAB.

SJ har sig själva att skylla när man fattar affärsbeslut utan att ha it-systemen som stödjer dem, skriver chefredaktör Marcus Jerräng i en kommentar om tågbolagets julhaveri.

Tågbranschen har under lång tid varit kritisk mot hur Trafikverket drivit utvecklingen av ett nytt stort planeringssystem för järnvägen. Nu är det bara två veckor tills det går live och från branschens sida räknar man med att det blir stora störningar i tågtrafiken redan i jul – och under lång tid efter det.

Civilminister Erik Slottner har fått digitaliseringen på sitt bord. Ännu finns få konkreta besked, men det kommande ordförandeskapet i EU ligger högt på agendan och han vill också undanröja hinder för digitalisering och minska den digitala klyftan. ”Det gäller att vara snabbfotad”, säger han.