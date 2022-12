US National Institute of Standards and Technology (NIST), som är en del av USA:s handelsdepartement, säger nu att det är dags att sluta använda Secure Hash Algorithm-1 (SHA-1) i säkerhetsprogram. Något som först uppmärksammades av The Register.

SHA-1 är en hash-algoritm som används i krypterad datakommunikation. Den släpptes ursprungligen 1973 och infördes 1995. Den har länge kritiserats för att vara förlegad och inte tillräckligt säker. De stora webbläsarna slutade använda sig av SHA-1-certifikat redan 2017.

NIST rekommenderar att de som förlitar sig på SHA-1 för säkerhet bör migrera till SHA-2 eller SHA-3 så snart som möjligt, men senast 31 december 2030.

