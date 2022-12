Enligt en ny rapport från säkerhetsföretaget Malwarebytes har en grupp lurendrejare lyckats lura till sig miljontals dollar i reklamintäkter från Google Ads.

Lurendrejarna i fråga använde sig av så kallade popunder-fönster, vilket är en variant av popup-fönster som placeras bakom de andra öppna fönstren i en webbläsare.

Genom att lägga till popunder-fönster på vuxensajter kunde gänget dra in drygt 275 000 dollar per dag i reklamintäkter, detta då det i genomsnitt visades 50 annonser per besökare.

Efter att Google fick kännedom om kampanjen stängde man av lurendrejarna i fråga, men räkna med att det är ett förfarande som är här för att stanna.