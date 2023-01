Enligt uppgifter till The Financial Times, via Engadget, så ska Googles Jigsaw vara i färd med att utveckla ett kostnadsfritt verktyg som ska göra det lättare för mindre sajter att upptäcka och ta bort extremistinnehåll.

Projektet ska vara utvecklat i sambarbete med Tech Against Terrorism, som har stöd från FN, och har även stöd från Global Internet Forum to Counter Terrorism.

Verktyget kommer inledningsvis att testas av två anonyma sajter senare under 2023. När och om det kan bli allmänt tillgängligt är just nu okänt.

