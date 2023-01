Tiobes programmeringsgemenskapsindex har nu utsett C++ som det språk som ökade mest i popularitet under 2022. Totalt ökade C++ med 4,62 procent, följt av C som ökade med 3,82 procent och Python som ökade med 2,78 procent.

I november 2022 lyckades C++ även gå om Java och bli det tredje populäraste programmeringsspråket.

Enligt Tiobe Index kan popularitetsökningen spåras till att C++ erbjuder utmärkt prestanda samtidigt som det är ett objektorienterat språk på hög nivå. Något som gör det möjligt att utveckla snabba och stora mjukvarussystem med över en miljoner rader kod, utan att det behöver vara en mardröm att underhålla.

