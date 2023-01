Seattle Public Schools, det största skoldistriktet i den amerikanska delstaten Washington, har valt att lämna in en stämning mot Tiktok, Youtube, Facebook, Snapchat och Instagram.

Bakgrunden är att de sociala medierna anses påverka den psykiska hälsan hos elever och studenter negativt, detta genom att se mellan fingrarna med mobbning och trakasserier.

Mellan 2009 och 2019 ökade antalet studenter som mått dåligt varje dag under minst två veckors tid med 30 procent, något som sägs bero på att de sociala medierna medvetet riktat in sig mot just barn och ungdomar.

Sedan tidigare har hundratals familjer runt om i USA lämnat in liknande stämningar mot Tiktok, Youtube, Facebook, Snapchat och Instagram. Men det här är första gången som ett helt skoldistrikt vidtar juridiska åtgärder, rapporterar Geekwire.