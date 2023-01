De amerikanska myndigheterna The Department of Homeland Security (DHS) och Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) har presenterat CAP-M, en ny analysplattform som ska användas för att förbättra cybersäkerheten.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) ska systemet bland annat lära sig att identifiera äkta och falska hot, något som människor har svårt att se skillnad på.

Tanken är att data som samlas in på sikt ska komma till nytta för både myndigheter, organisationer och företag, men det finns även farhågor att plattformen kan missbrukas.

– När du använder ML och AI för att identifiera mönster och exponerar dessa modeller för en större publik, då ökar sannolikheten för att de utnyttjas av hackare, säger biometriexperten Sami Elhini från Cerberus Sentinel i en kommentar till The Register.