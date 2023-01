Det var strax innan jul som Visma körde i mål med sitt 43:e förvärv under 2022. Med bolaget Fordonskontroll Sverige ska Visma erbjuda hjälp till organisationer i både privat och offentlig sektor att hantera fordon.

– Vi har via våra bolag Visma Software och Transpa samarbetat med Fordonskontroll under flera år och vet hur väl deras systemlösning för att digitalisera administrationen kring fordon fungerar. Vi är glada att kunna välkomna dem in i Vismafamiljen och göra det ännu enklare för våra kunder att ta del av deras lösning, säger Carola Lissel, strategichef på Visma i Sverige.

Fordonskontrolls produkt för fordonsadministration riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter och passar en fordonsflotta innehållande allt ifrån ett tiotal fordon till flera tusen fordon. Det finns även integrationer med en rad olika fordonsrelaterade system för att inhämta data kring exempelvis positionsdata, miljöklass och mätarställning.

– Vi är mycket glada över att bli en del av Visma. Visma är en stark, trygg och mycket kompetent partner. Tillsammans fortsätter vi att med kunden i fokus vidareutveckla och stärka vår produkt, säger Daniel Wagerman, vd på Fordonskontroll Sverige.