”Medborgarutvecklare” har fått företagens ögon på sig nu när företagen skriker efter programmerare och it-personal. Det är medborgarutvecklare som ska sätta samman programmen som förverkligar organisationernas digitala omställning.

Att hitta personal med kompetens i mjukvaruutveckling, eller att lära upp dem i huset, börjar bli en förstarangsangelägenhet. Det säger John Bratincevic, senioranalytiker på Forrester. Den vanligaste frågan han får, säger han, när han talar med sina klienter, är hur de ska få igång och skala upp en strategi för medborgarutveckling.

Att medborgarutveckling alls är möjlig beror på en störtsjö av plattformar för utveckling i low code och no code. De ger anställda med ingen eller mycket lite erfarenhet av programmering möjlighet att utveckla program för verksamhetens behov. Och företagen drar fördel av dessa plattformar för att utbilda ”hundratals eller tusentals medborgarutvecklare i sina organisationer. De vill veta hur de ska stimulera folk så att de blir riktigt bra på low code”, säger John Bratincevic.

– Som jag ser det kommer detta att sluta med att low code-utveckling helt enkelt blir något som det förutsätts att administrativ personal har – precis som personliga produktivitetsverktyg, säger han.

Low code på väg upp

En undersökning från IDC förra året bland 380 företag visar att 49 procent av de som svarar skaffar sig plattformar för low code eller no code för att flytta hem innovation.

Under 2021 kom marknaden för low code-utveckling upp i 13,6 miljarder dollar i intäkter. Och användningen av utvecklingsplattformar för low code ökar med mer än 20 procent per år. Allt enligt undersökningsföretaget Gartner. Under 2023 förväntas low code användas på mer än hälften av alla stora och medelstora företag.

Utvecklingsverktyg för low code abstraherar bort den annars vanliga kodbasen och ersätter den med ett grafiskt användargränssnitt eller ett wysiwyg-gränssnitt (”what you see is what you get”) för sammansättning av program. Detta ger anställda som kanske saknar teknisk bakgrund möjlighet att bli medborgarutvecklare. Dessutom ger low code-verktygen de professionella utvecklarna tid att ägna sig åt mer krävande uppgifter när andra tar hand om enklare uppgifter med low code.

Det finns massor med företag som säljer verktyg för low code och no code. Men ledande på den marknaden är Outsystems, Mendix, Microsoft, Salesforce och Servicenow, allt enligt Gartner. Plattformarna som säljs av Appian, Oracle och Pega räknas som ”utmanare”.

Affärsenheter vet vad affärsprogram ska ha

Servicenow, ett företag som säljer mjukvara för molnsystem, uppger att mer än 80 procent av företagets kunder använder dess low code-system, App Engine. Och App Engines aktiva utvecklarbas ökar med 47 procent varje månad, uppger företaget.

Marcus Torres, direktör för App Engine-verksamheten på Servicenow, säger att förmåga att sätta samman affärsprogram med verktyg för low code och no code börjar bli något som alla anställda i företag förväntas ha. Det beror till stor del på att verksamhetssidan i huset förstår vad som krävs av ett program bättre än vad it-avdelningen gör.

Millenniebarnen och andra yngre utgör huvuddelen av dagens arbetskraft, och de är mycket mer hemmastadda i it, inklusive programutveckling, än äldre personal.

– De förstår att det finns en app som ger dem vissa fördelar, säger Marcus Torres:

– Med de här low code-plattformarna så brukar folk först testa dem, nå en del framgångar och sedan försöka göra ännu mer.

Marcus Torres har sett grupper, från driftteknikerteam till personaladministratörer, utveckla program utan att någon av dem hade en bakgrund inom it.

Ett exempel är att några anställda i Servicenows matsal skapade ett program för dagens meny genom att använda App Engines low code-verktyg. När menyn hade tagits i bruk kom andra anställda och frågade ifall det gick att lägga till beställningar. Och när det var klart behövdes ett system för betalningar, så det blev nästa steg.

– De anställda brukar börja med ett formulärbaserat program och sedan märker de att de vill göra mer, säger Marcus Torres.

En av Servicenows kunder, Deloitte UK, använde App Engine för att skapa en portal för allt som företagets anställda behövde veta för att sköta sitt jobb. I portal ingår appen ”My Onboarding” som digitaliserar nyanställdas inskolningsprocess. Det ingår vad som tidigare var pappersformulär som skulle skrivas ut, skannas och mejlas. Anställda kan också använda portalen för att hitta kommande helgdagar och boka mötesrum. Personalavdelningen är en av de största användarna av low code-verktyg, säger Sarah Pfuhl, vice vd med ansvar för global personalutveckling på Servicenow.

Personalavdelningen har blivit en drivbänk för medborgarutveckling därför att den har ständigt växande behov – i synnerhet i efterdyningarna av pandemin och ökningen av distansarbete. Det program som Sarah Pfuhls avdelning använder mest gjordes faktiskt av en medarbetare som såg ett klämmande problem och hittade en lösning.

Innan den skapade en hubb på nätet för vidareutbildning och utveckling fick Sarah Pfuhls personalteam bolla mejl fram och tillbaka med anställda som ville ha vidareutbildning. Detta var tungt och tidskrävande och skalade dåligt när företaget växte.

Personalavdelningen kunde då använda low code för att sätta samman en hubb för vidareutveckling och utveckling som samlade alla internutbildningar. Det tog mindre än en månad och ledde till ökat engagemang från företagets 17 000 anställda i hela världen. Sedan kunde de på mindre än en vecka, med samma verktyg, lägga till en nomineringsprocess för utbildningsprogram.

– Det gjordes av en kvinna som inte var utvecklare, och hon började med personaladministration för bara ett par år sedan, säger Sarah Pfuhl:

– Hon satte samman vidareutbildningshubben med enbart low code på en vecka. Sedan vände hon sig till vårt digitala team för att kolla att det stämde med vår verksamhetspolicy och till verksamheten för att se till att det fungerade som det skulle för dem.

– Så snart som hon kunde visa vad produkten skulle bli, och vad den kunde uträtta, hakade alla på, säger Sarah Pfuhl.

Sedan den driftsattes i februari 2022 har hubben används av 3500 användare på bara en månad.

– Det är helt enkelt otänkbart att vi skulle ha fått det intresset utan hubben, säger Sarah Pfuhl:

– Jag tror verkligen att low code har framtiden för sig. Precis som med alla andra digitala omställningar måste vi på personalavdelningen ta till oss detta:

– Jag tror att vi vet vad vårt folk vill ha. Vi lyssnar en hel del, fortsätter hon:

– Om ett företag gör rätt saker beror det på att det gör det som de anställda säger att de behöver. De vill ha ett jobbflöde. Det ska vara lätt att använda. Det ska vara enkelt som Iphone.

Låt inte medborgarutvecklingen gå överstyr

En nödvändighet innan man börjar använda ett program som skapats av en medborgarutvecklare är styrning, påpekar Sarah Pfuhl. Man kan inte bara lägga ut ett nytt program. När det är färdigt bör verksamheten alltid rådgöra med it-avdelningen för att kolla att programmet är i enlighet med företagets riktlinjer.

– Jag måste säga att från och med nu vill jag se det tänkesättet när det gäller produkter i mitt team, för jag tror att detta är framtiden, säger Sarah Pfuhl.

Schneider Electric, ett företag som arbetar med digital automatisering och energi samt har ungefär 130 000 anställda över hela världen har haft ett program för medborgarutveckling i sju år.

Abha Dogra, vice vd med ansvar för digital teknik och it-direktör för Nordamerika på Schneider, säger att styrning och ledning med syfte att förebygga appkaos är nyckeln till en lyckad strategi för utveckling med low code och no code.

I annat fall kan affärsapplikationer som skapats vid sidan av den traditionella utvecklingsprocessen ha sårbarheter som exponerar företaget för cyberattacker och som ger upphov till digitala tillgångar som inte är skalbara. Det kan också öka företagets ”tekniska skuld” om man väljer en enkel lösning framför något mer genomtänkt.

– Användningsfallen brukar börja med ett litet problem. Men de blir allt större med tiden, och då behövs en fullskalig applikation med hårdtestad utveckling och med korrekt testning med tanke på tänkbara hot. Det är en fin skillnad mellan ett mindre användningsfall, som passade utmärkt för low code, och en fullskalig applikation, säger Abha Dogra.

– Så även om varje företag kan behöva en plattform för low code eller no code, så bör igångsättningen och introducerandet av den för medborgarutvecklarna vara genomtänkt och stöttas av en noga reglerad mekanism, tillägger Abha Dogra.

Marcus Torres på Servicenow håller med Abha Dogra och tillägger att it-avdelningar förstås alltid har fått dras med så kallad skugg-it, men att low code och no code har drivit på behovet av noggrant genomtänkt styrning.

Servicenows plattform ger användarna möjlighet att skapa ett ”center of excellence” för styrning och för att formulera regler för utveckling, avsedda som rättesnören för alla program som skapas.

– Folk som inte har mjukvara som yrke brukar inte förstå att den stora kostnaden inte är utvecklingen av program, utan att underhålla dem. Förr kunde man se hur en avdelning byggde ett program och sedan sa till it-avdelningen: Här har ni – nu är det ert”, berättar Marcus Torres:

– Och it-avdelningen svarar: Wow! För det första: jag hade ingen aning om det här. För det andra: jag har inte personal till det. Och för det tredje: vad är det?

– Det är inte så att it-avdelningen inte vill jobba ihop med medborgarutvecklare och hjälpa till. Det är bara det att it-avdelningen ansvarar för säkerheten för system och data i hela företaget, fortsätter Marcus Torres:

– De vill inte ha appkaos … att de vänder sig om och upptäcker tio tusen appar som de inte visste om.

Alla satsningar på medborgarutveckling bör ge it-avdelningen insyn i alla program som skapas innan de tas i bruk. Det är en garanti för att programmet håller sig inom organisationens ramar för it-säkerhet och regelefterlevnad.

– Det är så man gör saker i full skala och förvissar sig om att det inte finns några problem som gäller it-säkerhet eller efterlevnad, säger Marcus Torres.

Läs även: 7 tips till dig som ska välja en low code-plattform