I Jetbrains State of Developer Ecosystem 2022-rapport dyker både Javascript och Java upp på listorna för både de mest och minst omtyckta programmeringsspråken.

Rapporten baseras på en undersökning gjord med över 29 000 tillfrågade mjukvaruutvecklare.

Bland favoritspråken, relaterat till antalet programmerare som använder dem, syns Kotlin, C#, Python, Rust och Java. Vad gäller det totala antalet omnämningar är favoritspråken annars Python, Java, Javascript, C# och Kotlin.

De fem språk som oftast beskrevs som deltagarnas minst omtyckta var Javascript, Java, PHP, C och C++. När impopularitet beräknas i relation till antalet personer som använder det var det allra minst omtyckta språken Perl, Visual Basic, Delphi, C och PHP.

Läs också: Här är språken som arbetsgivare frågar mest efter just nu