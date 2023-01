Spacex satellit-internet Starlink ska nu ge internetuppkoppling till en forskningsstation på Antarktis såväl som ett forskningsläger, rapporterar Gizmodo.

Att Starlink nu kan erbjuda internet till en av världens mest avlägsna platser är att klassa som en stor milstolpe för Spacex.

”Vi har testat Starlink i ett av Center for Oldest Ice Explorations läger och National Science Foundation testar det nu vid McMurdo Station (som har en befolkning på över 800)! Spännande att se hur detta och andra höghastighetsuppkopplingsmetoder kan avancera vår kommunikation och kanske förändra hur vi forskar på isen!”, skriver forskaren Peter Neff via Twitter.

We've tested Starlink in a @COLDEX_STC Antarctic field camp & @NSF is now testing at McMurdo Station (pop. 800+)! Exciting to see how this & other modes of high-speed connectivity can advance our communication & might alter how we do science on the ice!

