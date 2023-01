Microsoft-kunder och -användare i hela världen har drabbats av avbrott i arbetet på grund av driftsstörningar hos Microsofts molntjänster. Enligt Reuters strömmar tusentals rapporter om störningarna in på onsdagsförmiddagen. Allt från Azure-tjänster till Teams och Office 365 påverkas.

Microsoft bekräftar också störningarna via Twitter.

We've identified a potential networking issue and are reviewing telemetry to determine the next troubleshooting steps. You can find additional information on our status page at https://t.co/pZt32fOafR or on SHD under MO502273.