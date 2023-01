Rekryterar för B3 samarbete med AWS

B3 Consulting Group vill utveckla sitt erbjudande inom multicloud, och ett steg är att stärka samarbetet med AWS, där man nyss fått en fin position inom partnernätverket. För att leda AWS-satsningen har man rekryterat Tommy Liikamaa, som närmast kommer från Knowit. Han börjar på B3 den 1 februari.

– B3 har en lång tradition och är starka inom cloud. B3 har också ett tydligt fokus och vet var framtiden ligger. Det ska bli spännande och roligt att få bygga vidare på den traditionen och bidra med min bakgrund och erfarenhet kring AWS, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi är väldigt glada för det utökade samarbetet med AWS. AWS är en av de världsledande molnplattformarna med ett rikt tjänsteutbud och med nya partnerskapet ser vi fram emot att kunna erbjuda kunderna ännu starkare molnlösningar. Vi ser också fram emot att välkomna Tommy Liikamaa till B3. Han har lång och bred erfarenhet inom AWS och kommer vara ett mycket bra tillskott för att utveckla clouderbjudandet tillsammans med Ronnie Eliasson som ansvarar för Microsoftaffären, säger vd och koncernchef Anette Billing.

Säkrar ny säljchef

Jonas Stewén är ny försäljningschef på säkerhetsföretaget Secify. Han ansluter i mars från Combitech, där han varit affärsområdeschef inom divisionen Cyber Security.

– Jag har ju jobbat länge i branschen och hunnit med en hel del på både bredden och djupet, men området har nog ändå aldrig varit så händelserikt och intressant som nu. Därför känns det väldigt roligt att ansluta till Secify just nu, där jag kan bidra med mina erfarenheter och också få utlopp för min kreativitet och vilja att söka nya utmaningar, säger han om sitt nya uppdrag i ett uttalande.

– Det är ett viktigt steg för oss att ta i vår tillväxtresa. Vi står inför ett spännande år med fortsatt tillväxt och tillhörande utmaningar, i detta arbete blir Jonas en viktig nyckelspelare, fyller Secifys vd Daniel Fyhr i.

Hon leder Mums fjärde specialistbolag

Konsultbolaget Mum Group startar sitt fjärde dotterbolag, som ska erbjuda expertis inom business intelligence, BI. Det nya bolaget heter Navigate och kommer ledas av Therese von Schéele.

– BI har till stor del varit nära knutet till en teknisk lösning och data, nu ser vi flera kunder som vill ta nästa steg i att realisera värdet i de investeringar som gjorts. Här är det något mer än bara teknik som krävs för att låsa upp värdet, säger hon i en kommentar om vad som ligger bakom beslutet.

– Datadriven organisation är något som ligger i tiden och vi ser många företag som kämpar med vad det innebär, just specifikt för dem och utifrån deras förutsättningar. Varken produktimplementation, data- och informationsinventering eller rapportskapande är några ändhållplatser, det är bara förutsättningar. Vi hjälper våra kunder att ta sina investeringar på rätt sätt, på rätt ställe och med verksamhetsbehovet i fokus för att bygga visdom i organisationen, säger Kristian Szybowski, som är medgrundare av Navigate.

– Länge har våra kunder bett oss bygga förmåga inom BI, trots att det finns många och goda alternativ. Jag tror våra kunder behöver något som kompletterar det som erbjuds idag och tillsammans med Therese och Kristian ser vi nu att vi är något på spåret, säger Ulrika Lindström Oskarsson, vd på Mum Group.

Byter Solita mot AI-startup

Patrick Couch har börjat på det finska startupbolaget Silo AI, där han ansluter till bolagets affärsenhet Smart Society. Han kommer närmast från ett annat finskt bolag, Solita, och har innan dess ett förflutet på framför allt IBM.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att ansluta Silo AI:s imponerande skara av AI-experter. Det är något så unikt som ett nordiskt AI-startup med fokus främst på forskning och produktutveckling och med en ambition att etablera sig som Europas främsta AI-bolag. Och vem vill inte vara med att realisera en vision som denna: ”We want to build a world with safe human-centric AI that frees the human mind from manual labour and empowers human creativity”, säger han om sitt nya uppdrag.

Iver tar in kulturchef

Iver startade nyligen ett separat konsultbolag, och nu ska man även satsa på att bygga företagskultur. Maria Lagerstam har plockats in till rollen som chef för People & Culture. Hon blev även en del av Ivers ledningsgrupp när hon tillträdde sin tjänst den 23 januari. Hon kommer närmast från Anicura och har dessförinnan varit nordisk hr-direktör på McDonalds och hr-chef på Anticimex.

– Jag ser fram emot att bli en del av Iver och tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare fortsätta stärka medarbetarengagemanget, ledarskapet och möjligheterna för medarbetare att utvecklas. Vårt mål är att Iver ska bli den självklara arbetsplatsen man vill börja, stanna och fortsätta utvecklas på, säger hon i ett pressmeddelande.

– Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är centrala delar för varje organisation som vill vara relevant över tid. Med Maria ombord fortsätter vi vår offensiva satsning för etablera Iver som en av branschens mest spännande och bästa arbetsplatser där människor kan utvecklas och växa. I Maria får vi en trygg och erfaren ledare med starkt affärsdriv och vana att driva förändring, säger Carl-Magnus Månsson, vd och koncernchef.

Solita hälsar till Sverige också

Konsultbolaget Solita satsar nu på affärsområdet Solita Health även i Sverige. Affärsområdets mål är att med hjälp av data göra hälso- och sjukvårdssektorn mer effektiv. Mattias Thorsen leder den svenska delen, som hoppas växa framöver.

– Vår drivkraft är att digitalisera hälsosektorn och att hjälpa våra kunder att jobba smartare med sin information. Personligen brinner jag lite extra för hälsosektorn, eftersom det finns så mycket att göra. Branschen är i början av sin digitaliseringsresa och varje projekt gör verkligen skillnad, säger Mattias Thorsen, som vanligtvis har titeln senior solution lead & business development på Solita i ett pressmeddelande.