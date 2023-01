Det finns många personer runt om i världen som har svårt att avgöra om deras katter leker eller bråkar med varandra, något som fick Noema Gajdoš-Kmecová på Universitetet för Veterinärmedicin i Košice, Slovakien att dra i gång ett forskningsprojekt.

Genom att titta på 105 videoklipp med 210 katter kunde forskarna undersöka frekvensen av sex olika beteenden som kan identifiera katterna som lekfulla, fientliga eller någonstans mittemellan.

Enligt studien tycks de flesta bråk vara kortlivade, så det brukar inte dröja särskilt lång tid förrän katterna återigen gnider sig mot varandra eller sover ihop.

Nästa steg är att samarbeta med forskare i Belgien, vilket förhoppningsvis ska öka förståelsen för våra fyrfota vänner ytterligare.

Vill du veta mer i ämnet kan du ta del av en uppsats med titeln An ethological analysis of close-contact inter-cat interactions determining if cats are playing, fighting, or something in between.