Rättsprocessen mot Ola Bini har pågått sedan han greps i Quito i Ecuador i april 2019, anklagad för dataintrång mot statliga telekombolaget CNT. Syftet ska ha varit att utpressa landets dåvarande president Lenín Moreno, i samarbete med Wikileaks-grundaren Julian Assange.

Ola Bini har hela tiden nekat till anklagelserna och enligt försvaret har åtalet varit politiskt motiverat. Nu ger alltså en domstol honom rätt och friar honom från anklagelserna, rapporterar TT.

– Jag är förvånad och glatt överraskad. Jag vet inte vad jag ska känna just nu, säger han till Ekot.

Ola Bini skriver på Twitter att beslutet är en stor seger men att det hela inte är över än. åklagaren fortfarande kan överklaga domen.

We won! I have been declared innocent of any illegal action by an unanimous tribunal of judges. Lots of more to come - this is a very important victory, but everything is not over yet. For now, huge thanks to @sarazambranov , @calilo84 , @JoseCharryD and many more.