Enligt uppgifter till The Financial Times, via The Verge, har Google under 2022 investerat 300 miljoner dollar, motsvarande 3,2 miljarder kronor, i AI-startupen Anthropic. Google ska just nu äga tio procent av företaget som grundades 2021 av tidigare Open AI-anställda.

Enligt Anthropic är Google Cloud deras föredragna molnleverantör för företagens ”samutvecklade AI-datorsystem”. Ett upplägg som liknar det mellan konkurrenten Microsoft och Open AI.

Anthropic utvecklare sin egen chattbot Claude som skulle kunna vara en möjlig konkurrent till Chat GPT. Claude är för stunden i stängd beta. Om Google planerar att integrera Claude i någon av sina tjänster är just nu okänt.

Google har sedan tidigare sagt att företaget kommer hålla ett AI-event den 8 februari.

Läs också: Chat GPT har gett Google AI-panik – så ska hotet mötas