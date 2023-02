Efter att Microsoft på tisdagen stulit rampljuset med sin lansering av nya AI-förstärkta versionen av Bing var det på onsdagen Googles tur att försöka kontra, med ett livestreamat event från Paris. Men redan innan eventet drogs igång blåste det upp till rejäl motvind.

Google lade ut en marknadsförings-video på Twitter som demonstrerade Bard, Chat GPT-utmanaren som Google presenterade i måndags. I klippet får Bard frågan om vilka nya upptäckter James Webb-teleskopet gjort som man kan berätta för ett barn, och Bard svarar bland annat att teleskopet användes för att ta den första bilden av en exoplanet, en planet utanför vårt solsystem.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l