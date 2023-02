Elon Musks rymdbolag Spacex säger att företaget förhindrat Ukrainas militär från att använda företagets satellitinternet Starlink för att kontrollera drönare i samband med Rysslands invasion av landet, rapporterar Reuters.

Spacex Gwynne Shotwell operativa chef säger att Starlink aldrig var menat att användas som ett offensivt vapen och att Ukraina använt tjänsten på ett sätt som inte var en del av avtalet.

Spacex har sedan tidigare låtit Ukrainas militär använda Starlink för att försvara sig mot Rysslands militär genom att exempelvis använda det för kommunikation.

Det är okänt exakt hur Spacex begränsat Ukrainas användning av Starlink.

Uttalandet har väckt starka känslor i Ukraina. Mychajlo Podoljak, rådgivare åt president Volodymyr Zelenskyj, skriver på Twitter att Spacex måste välja sida mellan Ukraina och Ryssland:

”Ett år av ukrainskt motstånd och företag måste välja: antingen är de på Ukrainas sida för rätten till frihet och inte hitta sätt att göra skada. Eller så är de på Rysslands sida och dess ”rätt” att döda och erövra territorier. Spacex (Starlink) och Mrs Shotwell behöver välja ett alternativ”, skriver han.

A year of 🇺🇦 resistance & companies have to decide:

-Either they are on the side of 🇺🇦 & the right to freedom, and don’t seek ways to do harm.

-Or they are on RF’s side & its "right" to kill & seize territories.#SpaceX (Starlink) & Mrs. #Shotwell should choose a specific option