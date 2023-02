I tisdags gick Microsoft ut och meddelade att man öppnat en väntelista och deklarerade att man skulle ge ”det nya Bing” till ”miljontals människor under de kommande veckorna”, rapporterar On MSFT.

Och efter de första 48 timmarna ska över en miljon människor ha skrivit upp sig för att ta del av förhandsversionen skriver Microsofts sökchef Yusuf Mehdi på Twitter.

We're humbled and energized by the number of people who want to test-drive the new AI-powered Bing! In 48 hours, more than 1 million people have joined the waitlist for our preview. If you would like to join, go to https://t.co/4sjVvMSfJg! pic.twitter.com/9F690OWRDm