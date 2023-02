I ett meddelande till amerikanska trafikmyndigheten säger biltillverkaren att Teslas beta-mjukvara för självkörning, Full Self Driving Beta, kan orsaka krascher genom att bland annat köra rakt igenom korsningar, inte stanna vid stoppljus och inte hålla hastighetbegränsingen, rapporterar CNBC.

Återkallelsen i Teslas fall innebär att bilarna får en mjukvaruppdatering via internet. Elon Musk, Teslas vd, kritiserar på Twitter användandet av begreppet återkalla när det handlar om problem som kan lösas med uppdateringar via nätet.

Definitely. The word “recall” for an over-the-air software update is anachronistic and just flat wrong!