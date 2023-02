Amerikanska tidskriften Clarkesworld är inriktad på science fiction och fantasy och beskrivs som en av de få litterära tidskrifter som betalar för att publicera nyskrivna noveller från oetablerade författare. Men nu är det slut på det, åtminstone tillfälligt. Orsaken är ett massivt inflöde av förslag på berättelser som visat sig vara genererade med AI-modeller som Chat GPT.

Bara i februari har Clarkesworld tackat nej till 500 AI-genererade novellpitchar och svartlistat deras ”författare”, skriver redaktören Neil Clarke i ett blogginlägg.

I en tråd på Twitter utvecklar tidskriften beslutet att temporärt stänga dörrarna för nya bidrag. Enligt Clarkesworld är de hjälpmedel som finns inte tillräckligt bra för att identifiera AI-bidragen, och tredjepartsverktyg är för dyra.

Det stora inflödet beror enligt Clarksword på ”experter” i sociala medier som tipsar om sätt att tjäna enkla pengar på sidan om: som att låta Chat GPT skriva berättelser som man sedan ska få betalt för genom att skicka in dem till tidskriften.

5. The people causing the problem are from outside the SF/F community. Largely driven in by "side hustle" experts making claims of easy money with ChatGPT. They are driving this and deserve some of the disdain shown to the AI developers.