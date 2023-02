De ukrainska hackarna IT Army påstår sig nu ha tagit ner två ryska mediesajter i samband med livesändningen av ett tal som Rysslands president Vladimir Putin höll under tisdagen, rapporterar The Record.

Den statligt ägda kanalen VGTRK sa själva att de låg nere på grund av ”tekniskt arbete”. Livesändningsplattformen Smotrim som också låg nere under talet har inte givit någon förklaring till varför.

IT Army säger att de tog ner sajterna med hjälp av överbelastningsattacker. De säger att de också gav sig på den ryska tv-kanalen 1TV.

Det är okänt under hur lång tid de påstådda attackerna slog ut sina mål. Avbrottet av sajterna ska dock uppmärksammats.

