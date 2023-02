Den amerikanska upphovsrättsmyndigheten, U.S Copyright Office, ska nu beslutat att de bilder som bildgenereringsprogrammet Midjourney tagit fram till serietidningen Zarya of the Dawn inte borde ha fått något upphovsrättskydd, rapporterar Reuters.

Zarya of the Dawns författare Kris Kashatanova bedöms fortfarande ha upphovsrätten för delarna av serietidningen som hon skrev och skapade, men inte för bilderna producerade av Midjourney eftersom dessa "inte är en produkt av mänskligt författarskap".

Detta är ett av de första officiella besluten kring upphovsrätt och AI-bildgenerering som tagits av en myndighet i USA.

