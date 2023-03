En domstol i Ryssland har nu delat ut böter på 2 miljoner rubel, motsvarande cirka 277 070 kronor, till Wikimedia Foundation efter att landets myndigheter anklagat det digitala uppslagsverket för att inte tagit bort "desinformation" om Rysslands militär, rapporterar Reuters.

Wikimedia Foundation har sagt att de kan komma att överklaga beslutet men att de ännu inte bestämt sig.

Under hösten 2022 delade en domstol i Ryssland också ut två miljoner rubel i böter till Wikimedia Foundation på grund av att det digitala uppslagsverket inte tagit bort två artiklar: "Non-violent resistance of Ukraine's civilian population in the course of Russia's invasion" (ungefär "Ukrainas civilbefolknings ickevåldsmotstånd under Rysslans invasion") och "Evaluations of Russian's 2022 invasion of Ukraine" (ungefär "Utvärderingar av Rysslands invasion av Ukraina 2022).

Läs också: Svenska konsultbolagen jobbar på mitt i kriget: ”Många har bott på våra kontor”