Analysföretaget IDC har sänkt sin prognos för pc- och surfplatteförsäljningen under 2023. Den nya prognosen spår att det blir 403,1 miljoner enheter som säljs under året, istället för de 429,5 miljoner som förutspåddes i slutet av 2022. Av den nya siffran väntas surfplattorna stå för 142,3 miljoner, medan resten handlar om mer traditionella datorer. Det skriver The Register.

Den nya prognosen innebär att det kommer bli en nedgång på årsbasis på 11,2 procent. Surfplattorna minskar med 12 procent och pc med 10,7 procent.

IDC förklarar sin ändring utifrån minskad efterfrågan och utmanande makroekonomiska förhållanden, där inte minst en stark amerikansk dollar slår mot den globala köpkraften.

”Med konsumenter som inte längre är bundna av covid-begränsningar och när tidigare lagda ordrar i stort sett är avslutade, sände andra halvåret 2022 en stark signal om att den typen av enheter inte längre är i fokus, och att 2023 kommer att innebära lagerrensning och ändrade prioriteringar”, rapporterar IDC.

Det finns dock ljuspunkter. Enligt analyschef Jitesh Ubrani konstaterar att hybridarbete och större efterfrågan från skolor har ökat storleken på den totala adresserbara marknaden. Dessutom räknar IDC med att det kommer ske en återhämtning 2024 och 2025 när Microsoft kommer att pensionera Windows 10.