Världens rikaste man Elon Musk har långt gångna planer på att bygga en egen stad utanför Austin i Texas. Det rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till källor med insyn i planerna.

Musk och hans medarbetare ska ha köpt upp minst 1400 hektar mark drygt fem mil utanför Austin, som ska förvandlas till staden Snailbrook, döpt efter borrföretaget The Boring Companys maskot. Bilder från platsen, som just nu beskrivs som en husvagnspark för The Boring Company-anställda, har tidigare postats på Reddit.

Enligt Wall Street Journal ska staden, tänkt att bli hem åt anställda hos Spacex och The Boring Company, ha faciliteter som pool, idrottsområde och gym, samt eventuellt en mindre skola. Även Elon Musk själv ska planera ett hus i området.

Husen ska vara prefabricerade och billiga att hyra för de anställda, uppger tidningen, som även skriver att Elon Musk diskuterat sina planer med rapartisten Kanye West. Visionen för Snailbrook beskriver Musk som ”en Texas-utopi längs Colorado-floden”, enligt Wall Street Journals källor.

Det är inte första gången Elon Musk luftar planer på att bygga en stad åt sina anställda. Redan för två år sedan skrev han på Twitter att staden ”Starbase”, också den i Texas, skulle byggas till Spacex personal.