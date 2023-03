Som spekulationerna gjorde gällande har nu Open AI släppt nästa version av sin språkmodell, GPT-4. Den nya versionen ska vara bättre på både kreativitet och samarbete och har bättre förmåga till resonemang jämfört med Chat GPT.

Enligt Open AI gör GPT-4 också långt bättre ifrån sig i tester som tentamen till advokatexamen och ”biologiolympiaden”. Den nya modellen är multimodal och kan förutom text också tolka bilder, exempelvis genom att föreslå recept utifrån en bild på ingredienser.

Open AI lyfter också fram både säkerheten och träffsäkerheten. Den nya modellen ska inte lika ofta som föregångaren svara på icke tillåtna frågor och ska vara 40 procent bättre att ge svar som faktiskt är sanna.

GPT-4 finns tillgänglig för allmänheten via prenumerationstjänsten Chat GPT Plus, och utvecklare kan skriva upp sig på väntelistan för tillgång till ett API. I samband med lanseringen bekräftar nu Microsoft att det är GPT-4 som används i Bing Chat, sökverktyget som lanserades nyligen.

Open AI:s vd Sam Altman skriver samtidigt på Twitter att GPT-4 fortfarande har brister och begränsningar.

here is GPT-4, our most capable and aligned model yet. it is available today in our API (with a waitlist) and in ChatGPT+.https://t.co/2ZFC36xqAJ



it is still flawed, still limited, and it still seems more impressive on first use than it does after you spend more time with it.