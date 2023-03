Open AI:s språkmodell GPT-4, den nya generationen av modellen bakom Chat GPT, har just lanserats till stor uppmärksamhet. Men för att kunna använda GPT-4 i Open AI:s regi krävs en prenumeration på Chat GPT Plus, som kostar 20 dollar per månad.

Det finns dock ett annat sätt att börja använda GPT-4, ett sätt som på onsdagskvällen dessutom verkar ha blivit mycket enklare.

I samband med Open AI:s lansering berättade Microsoft att det är GPT-4 som driver AI-funktionen i nya Bing, som presenterades för ett par veckor sedan. Bing AI är en specialversion av GPT-4 anpassad för sök och gratis att använda.

Hittills har Microsoft begränsat tillgången genom en väntelista, där användare som anmält intresse släppts in i tjänsten pö om pö. Men på onsdagskvällen började amerikanska medier rapportera om att alla som skriver upp sig på väntelistan nu släpps in direkt.

Computer Sweden har testat och i skrivande stund på onsdagskvällen fungerar det.

Allt som krävs är att du kör Edge och är inloggad på ett personligt Microsoft-konto, sedan går du till Bing.com/new och klickar på knappen Join Waitlist.

Därefter är det bara att börja provköra GPT-4, i Bing-kostym.

Microsoft säger till The Verge att företaget genomför tester som kan skynda på tillgången till nya Bing för en del användare, men att tjänsten fortfarande är i en förhandsversion.

Återstår alltså att se hur länge den nya generösare dörrpolicyn håller i sig.