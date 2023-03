Joakim Arstad Djurberg Reporter

Danskarna trippelrustar för Sverigesatsning – här är veckans branschflyttar

Danska Impact plockar in en trio från konkurrenten när de ska växa i Sverige, indiska Wipro tar in en ny nordisk molnchef från AWS och Hashicorp plockar in mångåriga VMware-profilen som partnerchef.