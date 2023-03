Det var i slutet av 2019 som Carl-Magnus Månsson klev in som ny koncernchef på Iver. Under hans tid har ett antal nya bolag köpts och införlivats i koncernen, och man fick även en ny ägare under 2021. Sedan dess har man gjort en stor omorganisation där de nya ägarna bland annat valt att lägga konsultverksamheten i ett eget bolag, och nu väljer man alltså att ta in en ny vd.

Det blir Juko Hakala som tar över. Han har senast haft roller som rådgivare och styrelseledamot i flera börsnoterade och privatägda bolag som exempelvis Barona, Oriola, Nordic Healthcare Group och Doktor.se. Tidigare har han bland annat varit vd på Affecto, ett bolag som under hans ledning köptes av CGI 2017. Och just att sälja bolag till CGI verkar vara meriterande för en framtida Iver-vd. 2019 gjorde nämligen Carl-Magnus Månsson samma sak, men då med Acando.

Juko Hakala tillträder sin nya roll omgående. Exakt vad som ligger bakom det plötsliga vd-bytet förklarar Iver bland annat med följande i ett pressmeddelande:

”Iver har nått den punkt där det nu, efter flera år av kraftig tillväxt och moderniserat tjänsteerbjudande, är prioriterat att öka lönsamheten och fokusera på ännu högre kvalitet och servicegrad i tjänsteleveransen till vår växande kundbas. Juko tillför en unik kompetens genom sin förståelse för modern teknikarkitektur, operativa processer och strategisk positionering. Viktiga egenskaper när Iver nu tar nästa steg på resan”, skriver bolaget.

– Vi är glada över att kunna välkomna Juko till Iver. Hans erfarenheter från att driva lönsam och hållbar tillväxt i it-tjänstebolag kommer vara mycket värdefulla när vi går in i nästa tillväxtfas och vi är övertygade om att Iver kommer fortsätta att vinna marknadsandelar under Jukos ledning, säger styrelseordförande Pernille Erenbjerg i en kommentar.

– Jag vill å styrelsens vägnar tacka Carl-Magnus Månsson för hans insatser och engagemang som vd under en intensiv period där Iver vuxit snabbt och utvecklats till en erkänd digital transformationspartner och vi önskar honom lycka till i framtiden, säger hon vidare.

– Iver är en komplett digital transformationspartner med ett unikt erbjudande vilket gör att bolaget kan dra fördel av de starka marknadstrenderna och bli en ledare på it-tjänstemarknaden. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med ett mycket kompetent team av medarbetare och bygga vidare på det arbete som redan har gjorts, säger Juko Hakala i pressmeddelandet.

Vi har sökt Carl-Magnus Månsson för en kommentar.