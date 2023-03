Microsoft har nu skrivit på ett avtal med startupen Carboncapture för koldioxidborttagningskrediter för att lagra it-jättens koldioxidutsläpp i jorden.

Carboncaptures teknik går ut på att samla in koldioxid från luften och stoppa den i marken så att den inte bidrar till växthuseffekten. Startupen är just nu i färd med att bygga en anläggning i Wyoming, USA, som är tänkt att vara färdig under andra halva av 2024. Den ska inledningsvis kunna samla in 10 000 metriska ton koldioxid per år.

”Detta avtal med Carboncapture hjälper oss röra oss mot vårt utsläppsnegativa mål, samtidigt som det hjälper som katalysator för tillväxten av koldioxidinsamlingsbranschen”, skriver Microsofts Philip Goodman i ett pressmeddelande.

Hur mycket koldioxidborttagningskrediter Microsoft köpt av Caroncapture är okänt.

Microsoft har sedan tidigare som mål att bli helt utsläppsnegativt tills 2030. Tills 2050 har företaget som mål att ha tagit bort motsvarande alla sina historiska utsläpp, räknat från det att företaget grundades.

