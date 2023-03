Den svenska upplagan av VMware Nordic Partner Awards hölls på Stadshuskällaren i Stockholm. Det var både svenska och nordiska partner som fick pris för det arbete man gjort under fjolåret.

– Vårt partnernätverk betyder väldigt mycket för oss och vi vill ta tillfället i akt att dela ut pris till partner och personer som under 2022 utmärkte sig alldeles särskilt. Vi delar ut pris i sammanlagt elva kategorier för att hylla så mycket engagemang, ansträngningar och kunskap som möjligt i Sverige och Norden, säger VMwares Sverigechef Anders Lidman.

Hälften av priserna delades ut i respektive land och resterande hade en nordisk vinnare.

Atea tog hem flest priser, där Atea Sverige blev Solution Partner of the Year och koncernen vann Social Impact partner of the year. Dessutom fick Jonas Emilsson, lead architect på Atea, ta emot en Award of honor. Detta för att han under 20 år kunnat ”förklara komplexa problem på ett logiskt sätt, och många beslut genom åren skulle inte ha fattats utan hans kompetens”, framgår det ur motiveringen.

– Att få motta det prestigefyllda Award of honor efter drygt 20 års samarbete med VMware är oerhört hedrande, och det arbete vi gjort tillsammans har under åren varit både otroligt personligt utvecklande och affärsmässigt givande, säger Jonas Emilsson i en kommentar.

Här är de svenska vinnarna:

Most Promising Partner – Advania

Most Innovative Partner – CGI

Most Committed Partner – RTS

Partner Voice of VMware – Arrow

Partner Personality of the Year – Maria Mukherji, Arrow

Award of Honor – Jonas Emilsson, Atea



Och här är de nordiska vinnarna:

Social Impact Partner of the Year – Atea Group

Customer Centric Partner of the Year – Conscia Denmark

Best Partner Success Story – Techstep Nordic

Solution Partner of the Year – Atea Sweden

Cloud Partner of the Year – Tietoevry