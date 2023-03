Atea byter styrelseordförande

Ateas styrelseordförande och storägare Ib Kunøe kliver av det uppdrag han haft sedan 2006. Det är i samband med bolagsstämman den 27 april som han kliver av. Vem som tar över hans roll är ännu inte klart.

– Det har varit en stor glädje att vara styrelseordförande i Atea i mer än 15 år. Atea och hela it-branschen har utvecklats enormt under den här tiden. Jag är mycket stolt över vårt företags, ledningsgruppens och alla medarbetares prestationer. Jag kommer att fortsätta att vara en aktiv aktieägare i Atea genom mitt ägande i Consolidated Holding och genom Consolidateds representation i styrelsen, säger han i ett pressmeddelande.

Atea konstaterar att koncernen under Ib Kunøes tid som ordförande har mer än tredubblat sin omsättning, från 13 miljarder norska kronor 2007 till 47 miljarder ifjol.

Enligt danska Computerworld äger Consolidated Holdings cirka 26 procent av aktiekapitalet i Atea. Där framkommer också att Ib Kunøe kommer fortsätta som styrelseordförande i Columbus, ett bolag Consolidated Holdings äger cirka 50 procent av.

Ny vd på Kvadrat

David Ståhlberg blir ny koncern-vd på konsultbolaget Kvadrat. Han har under de senaste åren varit egenföretagande konsult inom verksamhetsutveckling, och har även varit i startupvärlden samt på storbolag som Google och Procter & Gamble. Han börjar den nya tjänsten den 21 april och ersätter då Björn Widlund som varit tillförordnad vd.

– Jag har varit egenföretagande konsult i sju år och inte ångrat en sekund att jag lämnade livet som anställd. Men med tiden har jag upptäckt att jag mår bäst och utvecklas snabbast i gemenskap med andra. Kvadrat kombinerar det bästa med att vara egen och det bästa med att vara anställd, frihet och gemenskap. Det passar mig personligen och jag ser en jättemöjlighet att sprida yrkesformen till fler därute, säger han i ett pressmeddelande.

– När vi på Kvadrat skapar ”det lyckliga arbetslivet” gäller det alla kvadratare, både anslutna konsulter och anställda medarbetare. Med sin bakgrund från arbete i ledande positioner och som egenföretagare har David rätt erfarenheter för att leda Kvadrat, säger styrelseordförande Pia Nilsson.

Pion Group bryter med vd:n

Pion Group har beslutat att avsluta vd Jan Bengtssons uppdrag och meddelar att rekrytering av permanent ersättare har inletts. Under tiden innan ersättaren är på plats har styrelsen utsett Mats Kullenberg som tillförordnad vd och koncernchef. Anna Bäcklin kommer samtidigt axla rollen som vice vd på Pion Group parallellt med sitt jobb som vd på Qrios.

Jan Bengtsson har lett både Poolia och Uniflex och varit delaktig i skapandet av Pion Group. Bolaget uppger att man vill ha ett nytt ledarskap med kunskaper från såväl konsultbransch som SaaS-bolag när man ska växa framöver.

– Jag vill tacka Jan för hans långa och framgångsrika insats i bolaget. Vi har haft ett bra samarbete som lett fram till flera strategiska insikter om nästa steg för Pion Group. Vi önskar Jan lycka till i nya uppdrag, säger styrelseordförande Lars Kry i en kommentar.

Human IT plockar in ITF-trio

Stefan Fältén blir ny coo på konsultbolaget Human IT. Han och två andra rekryteringar, Anders Alerfeldt och Mattias Veggetti, kommer att utgöra en ny säljavdelning på bolaget. Alla tre har ett förflutet på ITF, som numera är en del av Addpro.

”Anledningen till att Human IT tar in en coo-position är att det är dags för vd Carl Johan Bernadotte att kunna ägna sig helhjärtat åt övergripande strategi, ledningsverksamhet, och att utveckla Human IT. Att överlämna sälj- och leveransansvaret till Stefan Fältén är perfekt dels med tanke på den expansiva fas verksamheten befinner sig i, dels tack vare det förtroende som organisationen känner inför Stefans kompetens och ledarskap”, skriver bolaget om förändringen i ett pressmeddelande.

Aderian plockar chef från Iver

Carl-Johan Vilhelmsson är ny försäljnings- och affärsutvecklingschef för Aderian Group. Han ansluter från Iver där han varit regionchef för Iver Väst, och innan det var han marknads- och försäljningschef på Candidator. Hans uppdrag blir att stötta Aderians fortsatta tillväxt genom att leda säljarbetet och genom att skapa partnerskap och bygga kundteam.

- Jag ser fram emot en spännande resa med Aderian Group och med mina tidigare erfarenheter hjälpa våra entreprenörsdrivna bolag till fortsatt lönsam tillväxt, säger han om sin nya roll.

Han ska leda Exsitec i Norge

Anders Ranum Nordahl är ny vd för konsultbolaget Exsitecs norska bolag. Han har under de senaste tio åren haft en rad olika roller inom Visma samt Azets Technology, varifrån han närmast kommer. Exsitecs norska del har sin grund i bolaget Vitari, som köptes 2021. Den nya vd:n ersätter Vitaris grundare Asle Sjørbotten, som lämnade i höstas.

– Exsitec är ett väldigt spännande bolag som haft en imponerande tillväxtresa de senaste åren. De har en betydande position i Norge och en bra grund för att ta ytterligare steg på en växande marknad för digitalisering och teknik. Vi har tydliga ambitioner att accelerera tillväxten framöver. Det ska vi uppnå genom att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, leverera teknik som hjälper våra kunder att spara tid och administration, samt vidareutveckla tjänster som ger insikt och betydande mervärde, säger Anders Ranum Nordahl om sitt nya uppdrag.

– Vi är glada att ha Anders på plats. Han har lång erfarenhet av ekosystemet vi verkar i runt Visma. Han har gått den långa vägen och startade i Vismas traineeprogram för cirka tio år sedan och var med i etableringen av Azets Technology, säger koncernchef Johan Kallblad.

Skandinavien nästa för svenska Kyocera-chefen

Johan Fensby är sedan 2020 vd på Kyocera Document Solutions i Sverige och Norge och får nu även ansvar för företagets danska verksamhet. I Sverige och Norge sker försäljningen främst genom partner medan man i Danmark har en mix av direktförsäljning och partnerverksamhet.

– Det känns verkligen roligt och spännande att även få ansvara för utvecklingen i Danmark framöver. Jag vet att vi har ett starkt och dedikerat team även där och är säker på att vi kommer hitta synergieffekter mellan de olika ländernas organisationer, säger han om det utökade uppdraget i ett pressmeddelande.

– Att vi har ett starkt erbjudande på hårdvarusidan vet många om, men nu siktar vi på att växa än mer med det digitala dokumentet och utvecklar både programvaror och tjänster för att bli en trygg leverantör även av detta.

Lime tar in förvärvschef

Johan Andersson är ny chef för förvärv och strategi på Lime, och tar även plats i bolagets ledning. Han har tidigare varit i Indien och hjälpt bolag från hela världen att etablera sig, via managementbolaget Centigo, och han har även varit strategichef för Sandvik Indien. Nu tar han och Lime sikte på Europa.

– Lime har lyckats kombinera 19 procents tillväxt med 25 procents marginal varje år sedan 2000 och vi kan lära bolag en hel del om lönsamhet. Det mest imponerande med det här bolaget är dock kulturen och det är det första jag tittar på när jag undersöker potentiella förvärv. Vi ska absolut inte köpa tillväxt utan verksamheter som ger oss värdeskapande synergier, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi har haft ögonen på Johan sedan tidigare och är väldigt glada över att nu ha med honom på vår expansionsresa. Han är en fantastisk tillgång och en allmänt fascinerande person. Ett av många exempel, vilket få känner till, är att han har skrivit en bok om att göra affärer i Indien, som premiärminister Narendra Modi officiellt rekommenderat andra att läsa, säger Nils Olsson, vd på Lime Technologies.

