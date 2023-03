Redan förra året sa Elon Musk att han "uppenbarligen betalar för mycket" för Twitter och det ska också ha varit en av anledningarna till att han försökte backa ur affären.

Hans värdering av bolaget i dag ligger på 20 miljarder dollar – det framgår av ett memo han skickat till de anställda om att de kommer att få aktiebidrag baserat på det värdet, rapporterar The Verge. Köpesumman låg på 44 miljarder dollar.

Comp increases will be based on X Corp stock. Current grants are based on a $20b valuation. Musk says he sees a “clear but difficult path” to $250 billion valuation which would mean current grants could 10x. 3/