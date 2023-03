Efter att sponsrade resultat dykt upp bland svaren hos en del användare av Microsofts nya GPT-4-baserade Bing Chat bekräftar nu företaget att man testar att visa annonser i chattbottens svar. Detta i ett blogginlägg som i övrigt handlar om hur publicister och nyhetsmedier kan dra nytta av nya Bing.

”Vi utforskar också att placera annonser i chattupplevelsen för att dela annonsintäkterna med partner vars innehåll bidragit till chattsvaren”, skriver sökchefen Yusuf Mehdi:

På Twitter har användare postat skärmdumpar på hur det ser ut när annonser dyker upp bland svaren.

Bing Chat now has Ads!



It's going to be fascinating to see how the unit economics of Ads in language models will unfold and affect search advertising.



1/3 pic.twitter.com/o5YjRjikOP