The U.S. National Institute on Aging (NIA) har bestämt sig för att skapa en enorm databas med information om Alzheimers sjukdom.

Satsningen kostar 300 miljoner dollar – mer än tre miljarder kronor, på sex år och förhoppningen är att databasen ska hjälpa forskare att upptäcka den fruktade sjukdomen i ett tidigare skede och leda till bättre behandlingar i framtiden.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kommer databasen förutom sjukjournaler även innehålla information från apotek, försäkringsbolag och myndigheter.

– Data från den riktiga världen är vad vi behöver för att fatta beslut om medicinernas effektivitet, säger doktor Nina Silverberg från NIA i en kommentar.