Storbritanniens dataskyddsmyndighet Information Commissioner's Office, ICO, har utfärdat böter mot Tiktok på motsvarande 160 miljoner kronor. Anledningen är att den kinesiska appen i flera fall har brutit mot dataskyddsförordningen.

Huvudanledningen är att uppskattningsvis 1,4 miljoner brittiska barn under 13 år tilläts registrera sig på plattformen under 2020, trots att företagets egna regler förbjuder det. Lagstiftningen kräver att företag som använder personuppgifter för att erbjuda tjänster till barn under 13 år behöver en vårdnadshavares tillstånd för att göra det.

ICO anser också att Tiktok inte har tydligt informerat användarna om hur deras personuppgifter samlas in och används, samt att företaget inte har säkerställt att användarnas uppgifter behandlades på ett korrekt sätt.

Tiktok säger i ett uttalande att även om företaget inte håller med om beslutet är företaget är nöjt med att tillsynsmyndigheterna sänkte det totala bötesbeloppet från det ursprungliga beloppet.