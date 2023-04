Gränsen för hur mycket som kan lagras på Google Drive ska ha införts i februari och ha gått vid fem miljoner objekt. Den har dock inte kommunicerats eller nämnts i några supportdokument.

Trots att gränsen troligen bara drabbar ett fåtal användare är det en oväntad begränsning och den har snabbt fått kritik. Och nu tar Google helt sonika bort den, rapporterar Android Police.

We recently rolled out a system update to Drive item limits to preserve stability and optimize performance. While this impacted only a small number of people, we are rolling back this change as we explore alternate approaches to ensure a great experience for all.