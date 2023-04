I en ny uppsats med titeln ”TPU v4: An Optically Reconfigurable Supercomputer for Machine Learning with Hardware Support for Embeddings” beskrivs Googles nya superdator som ska användas för maskininlärning.

Superdatorn använder sig av drygt 4 000 specialdesignade chipp som kallas för Tensor Processing Unit (TPU).

Jämfört med det liknande chippet Nvidia A100 sägs fjärde generationens TPU-chipp vara 1,7 gånger snabbare och 1,9 gånger mer effektiva, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Förhoppningen är att Googles nya superdatorer ska leda till att chattrobotar som Chat GPT och Bard blir ännu mer kraftfulla i framtiden.