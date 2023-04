Joe Biden-administrationen i USA säger nu att de tar emot offentliga kommentarer gällande möjliga regleringar relaterade till chattverktyg liknande Chat GPT, rapporterar Reuters.

Myndigheten The National Telecommunications and Information Administration (NTIA), som är en del av USA:s handelsministerium, säger att det just nu finns ett växande intresse bland lagstiftare gällande regler för ansvarsfulla AI-system som är lagliga, effektiva, etiska, säkra och som går att lita på.

– Ansvarsfulla AI-system skulle kuna ge oss enorma förmåner, men bara om vi hanterar deras potentiella konsekvenser och skada. För att dessa system ska nå sin fulla potential så måste företag och konsumenter kunna lita på dem, säger Alan Davidson vid NTIA.

USA:s president Joe Biden har tidigare sagt att det ”återstår att se” om AI är farligt.

