Nu är det klart att EU genomför en storsatsning på chippindustin i ett försök att göra medlemsländerna mindre beroende av USA och Asien. Målet är att fördubbla de europeiska marknadsandelarna av den globala chipptillverkningen till 20 procent 2030.

Satsningen beräknas innebära subventioner och investeringar på 43 miljarder euro, motsvarande 487 miljarder kronor.

– Avtalet är av yttersta vikt för den gröna och digitala omställningen och för att säkra EU:s motståndskraft i turbulenta tider. De nya reglerna innebär en verklig revolution för Europa inom den viktiga sektorn för halvledare. Ett snabbt genomförande av dagens avtal kommer att omvandla vårt beroende till marknadsledarskap, vår sårbarhet till suveränitet och våra utgifter till investeringar. Chipp-lagen ger Europa en ledande ställning när det gäller spetsteknik som är avgörande för vår gröna och digitala omställning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch, KD, i ett pressmeddelande.

”Vi behöver chipp för digital och grön omställning”, skriver EU:s digitalkommissionär Margrethe Vestager i en tweet.

We have a Chips Act 🥳

We need #chips to power #digital & #green transitions or #healthcare systems. Lots of promise & a lot of day-to-day convenience.

Today’s #Trilogue agreement boosts 🇪🇺 capacity to produce our own chips. And to be a partner in the global chips #supply #chain pic.twitter.com/G9hukNuQEd