Enligt uppgifter till Financial Times, via The Register, så planerar Google nu för att låta sin AI-tjänst Bard börja generera annonser.

Verktyget ska då utgå från kundernas eget marknadsföringsmaterial i form av annonser och startsidor för att låsa upp en ”värld av kreativitet” för att antingen förbättra existerande annonser eller skapa helt nya.

Genom att verktyget utgår från existerande material ska det också undvika att ”hallucinera” fram annonser som innehåller felaktig information.

När det nya annonsverktyget kan komma att bli tillgängligt är just nu okänt.

Läs också: Google-anställda kallar sin egen chattbot Bard för patologisk lögnare