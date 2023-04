Netonnet plockar in vd från största rivalen

Efter fusionen med Komplett ökar Netonnet nu satsningen i Norge genom att ta in Trygve Hillesland som vd på Netonnet Norge från och med augusti. Han har mer än 20 års erfarenhet från hemelektronikbranschen och kommer närmast från konkurrenten Elkjøp, där han också varit Norge-vd.

– Efter mer än 20 år i branschen ser jag fortsatt stora möjligheter, speciellt inom kombinationen e-handel och fysisk handel, ett område där Netonnet verkligen är den främsta ledaren idag. Därför ser jag mycket fram emot att tillsammans med teamet vidareutveckla Netonnets position på den norska marknaden framöver, säger han i ett pressmeddelande.

– Vi ska fortsätta vår tillväxtresa i Norge. Trygve Hillesland har stor kännedom om såväl hemelektronikbranschen som om den norska marknaden, som vi tycker är mycket spännande. Trygve blir med sin erfarenhet, kompetens och starka drivkraft ett viktigt tillskott, både i Netonnets ledningsgrupp och för att leda vår fortsatta expansion i Norge, säger vd Susanne Holmström.

Logic IT tar in ny vd

David Reutergårdh tar från och med maj över som vd på Logic IT, som främst riktat in sig på digitala möten. Han efterträder Sebastian Lindström som drivit bolaget sedan 2021. David Reutergårdh ansluter från en roll som försäljningschef på Electrolux och har innan dess bland annat varit expansionschef, vd och partner på Media Markt Heron City.

– Jag känner mig hedrad att få förtroendet att leda Logic IT som jag ser väldigt mycket fram emot. Med mina tidigare erfarenheter av försäljning i allmänhet och kundfokus i synnerhet känner jag att det här kommer att bli en riktigt spännande resa tillsammans med alla fantastiska medarbetare på Logic IT, säger David Reutergårdh i ett pressmeddelande.

– Med David i spetsen kommer vi att få en karismatisk person och erfaren ledare som passar perfekt för att utveckla Logic IT ytterligare för att ta bolaget till nästa nivå. Jag vill också rikta ett stort tack till Sebastian Lindström som varit med och gjort Logic IT till en etablerad AV-återförsäljare, säger styrelseordförande Per Apelgren.

HiQ rustar dubbelt i Jönköping

Konsultbolaget HiQ rekryterar dubbelt för sin satsning i Jönköpingsregionen. Pontus Holstensson och Andreas Tufvesson är två lokala profiler som lockas in för att växa HiQ Jönköping. Pontus Holstensson, som ansluter från Atea, får huvudansvaret och Andreas Tufvesson, som blir konsultchef, plockas in från Consid.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av HiQ. Det är ett minst sagt spännande bolag som dessutom är ledande inom digitalisering och utveckling. Jag är stolt över att få förtroendet att leda satsningen i Jönköping och utveckla arbetet tillsammans med Andreas vidare. Jag ser fram emot att få komma ut och träffa många av våra fina bolag och organisationer i regionen, säger Pontus Holstensson i ett pressmeddelande.

– Vi är mycket glada att få välkomna Pontus och Andreas till HiQ. Att rekrytera en så stark duo är en del i vår satsning att lokalt stärka vårt erbjudande och arbete för att nå våra övergripande mål. Vi är övertygade om att Pontus och Andreas med sin erfarenhet, kompetens samt starka entreprenörsanda kommer göra ett fantastiskt jobb när de nu tar över ledarskapet av HiQ Jönköping, säger Simona Bamerlind, chef för Region West på HiQ.

Nordlo rustar i dubbla städer

Nordlo gör en dubbelrekrytering i Mälarregionen. Theres Oppagård har rekryterats av Nordlo i Uppsala, där hon blir enhetschef. Hon kommer närmast från en roll som distriktschef på Samhall ochh har innan dess bland annat varit på Unit4. Den uttalade målsättningen i staden är att öka verksamhetens omsättning i regionen med minst 75 miljoner under den kommande treårsperioden.

– Tillväxt är ett resultat av nöjda medarbetare och nöjda kunder. Vi har ett kraftigt men tydligt tillväxtmål där jag vill vara med och bidra till att säkerställa att målen uppnås, säger hon i ett pressmeddelande om sitt nya uppdrag som börjar den 17 april.

Samma dag börjar även Fredrik Wernqvist, som är ny enhetschef i Eskilstuna. Han kommer närmast från Tietoevry och Nordlos målsättning i Eskilstuna är att dubbla personalstyrkan inom två till tre år.

­– Vi ser stora möjligheter att växa i regionen, här finns många större företag och flera kommuner som eftersöker en it-partner som tar ett helhetsansvar. Jag har bott i Eskilstuna hela mitt liv och ser fram emot att utveckla Nordlo lokalt, säger han.

– Theres kompetens från konsultsidan är enormt värdefull, både hennes erfarenhet som affärskonsult och att ha lett stora konsultorganisationer. Sedan kan hon marknaden i Uppsala, har ett brett nätverk och omdömet att vara väldigt trevlig att arbeta med, säger Anders Strömsten, affärsområdeschef för Nordlo Regional Sverige och välkomnar även sin nya chef några mil söderut.

– Eskilstuna är en mycket intressant marknad där vi ser stor potential för Nordlos erbjudandeportfölj. Fredriks kompetens passar väl in i Nordlos arbetssätt och affärsmål.

Qgroup kliver in i Västerås

Genom dotterbolaget Qrew etablerar konsultbolaget Qgroup nu ett kontor i Västerås. Qrew drivs från Göteborg och har app- och hemsideutveckling som huvudinriktning. Kontoret i Västerås kommer att bredda Qrews tjänsteutbud med it-tjänster nischade mot industribolag.

– Detta är ett spännande steg för både Qrew och Qgroup. Västerås får en allt större koppling till Stockholm. Det finns redan ett antal tunga industribolag som har etableringar där, och fler och fler ser fördelarna med att befinna sig på pendlingsavstånd från storstaden, säger Qrews vd Jenny Nirs om satsningen.

Växjöbolag öppnar New York-kontor

Växjöbaserade Microsoftpartnern NAB Solutions har startat ett nytt bolag i USA. Syftet uppges vara att utöka sin globala räckvidd och stärka närvaron på den amerikanska marknaden. Det nya bolaget kommer att fungera som en förlängning av NAB Solutions verksamhet och ha sitt huvudkontor i New York. Initialt ska det amerikanska bolaget fokusera på att leverera Microsofts ERP-system Business Central, samt Power Platform för att sedan utöka sitt erbjudande efterhand.

Vd Johan Adenmark berättar i ett pressmeddelande att Anton Lindberg finns på plats för att leda NAB Solutions Inc.

– Vi är väldigt stolta över att kunna göra den här satsningen. Det känns helt rätt i tajming, vi ser hur produkter ur Dynamics 365 har en stor efterfrågan just nu. Vi har också under året haft ett mycket lyckat implementationsprojekt i Arizona och vi insåg väldigt snabbt potentialen för vårt erbjudande på marknaden, säger Johan Adenmark om vad som lockat bolaget över Atlanten.

Dustin plockar temporär finanschef från Kry

Johan Ryrberg tillträder som interim finanschef och medlem av koncernledningen på Dustin från och med den 17 april. Detta efter att den tidigare finanschefen Johan Karlsson tillträtt som vd och koncernchef.

Johan Ryrberg uppges ha lång erfarenhet som interim cfo och kommer närmast från Kry. Rekryteringen av en ny permanent cfo pågår och Johan Ryrberg kommer vara kvar som interim cfo och medlem av koncernledningen fram till att den rekryteringen är klar.

