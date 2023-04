Forskare vid Université du Québec i Kanada har nu publicerat en rapport som visar på att majoriteten av koden som skrivs av Open AI:s AI-verktyg Chat GPT är att klassa som osäker.

I sin metod ska forskarna bett Chat GPT skriva 21 olika mindre program på fem olika språk: C, C++, Python, Html och Java. Forskarna utvärderade därefter källkodens säkerhet som i 5 fall av 21 höll måttet. Ofta var kodens säkerhet långt under minimumstandarden.

Forskningen visar samtidigt att genom ytterligare frågor till Chat GPT gick det att se att verktyget i många fall hade koll på att det fanns potentiella sårbarheter i koden den skrivit. Den kunde därefter också justera koden för att göra den mer säker.

”I denna kontext, även om vi anser att chattrobotar ännu inte är redo för att ersätta erfarna och säkerhetsmedvetna programmerare, så kan de ha en roll som pedagogiska verktyg för att lära studenter att programmera”, skriver forskarna i sin slutsats.

Läs också: Här är jobben som kan ersättas av Chat GPT-verktyg