Inom fyra månader måste de företag som EU nu valt ut uppfylla skyldigheterna i Digital Services Act, DSA. Det handlar om sådant som att genomföra riskhantering, genomföra externa och oberoende revisioner, dela uppgifter med myndigheter och forskare och få en uppförandekod på plats.

Syftet med de nya reglerna är att ge internetanvändare, inbegripet minderåriga. ett bättre skydd.

– Själva grunden för våra regler är att tekniken ska tjäna människan och de samhällen vi lever i – inte tvärtom. Rättsakten om digitala tjänster kommer att säkerställa en meningsfull transparens och redovisningsskyldighet för plattformar och sökmotorer och ge konsumenterna större kontroll över sitt onlineliv. Dagens beslut är ett stort steg mot att uppnå detta, säger EU:s digitalkommissionär Margrethe Vestager i en kommentar.

Here they are 📺⬇️. The first batch of very large #platforms & #search engines that will have to comply with our new 🇪🇺 internet rules including:

👉 Removing #illegal content

👉 Increasing #algorithm transparency

👉 Checking #ID of #marketplace sellers#DSA pic.twitter.com/mLrH3hZh0s