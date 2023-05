För att komma till rätta med den stöldvåg av personbilar som drabbat New York uppmanar nu polisen invånarna att placera Apple Airtags i sina bilar. Airtags är små spårningsknappar som kan användas för att hitta stulna bilar.

Under en presskonferens i helgen sade New Yorks borgmästare Eric Adams att ideell organisation i New York har donerat 500 Airtags som ska delas ut gratis till invånarna.

– Att använda teknik för att bekämpa brottslighet, skydda människor och egendom är rätt väg för polisen, säger Eric Adams.

I slutet av förra året ökade antalet stölder av bilar i New York från framför allt Kia, Hyundai och Honda med 800–900 procent, enligt polisen.