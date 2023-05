Microsoft har sedan länge haft en stark partnerorganisation i Sverige, och så ska det fortsätta, hoppas ordförande Anders Grönlund från konsultbolaget Sopra Steria. I förra veckan hade den svenska partnerorganisationen IAMCP sitt årsmöte, vilket även innebar att man tog in nya namn i styrelsen.

– Ny styrelse på plats sedan förra veckan med ny representation från gräddan av Sveriges Microsoftpartner. Vi fortsätter att fokusera på att försöka underlätta vardagen, men också att öka och främja samverkan mellan olika Microsoftpartner och ISV:er, säger Anders Grönlund, som fortsätter som ordförande.

Carl-Marcus Löfgren från Iver, Ateas Christer Adolfsson, Johan Edwards på Avanade samt Ove Bristrand på Netintegrate är de fyra nya namnen som valts in.

Anders Grönlund tror att det blir ett intensivt år. Han säger att man vanligtvis håller runt 30 olika evenemang och möten tillsammans med Microsoft, och i år är det vissa frågor som är extra heta.

– Vi brinner för frågor runt AI, diversitet och inkludering, juridiken i molnet, hållbarhet samt kompetensutveckling. Och självklart så försöker vi få med fler medlemmar i vår förening. Vi har cirka 126 partner anslutna idag, men det finns 4 900 Microsoftpartner i Sverige idag, så the sky is the limit, säger han.

Utöver Anders Grönlund och de fyra nya namnen utgörs styrelsen numera av Susanne Erkenmark från Nexer, Esko Airas, vd på Inphiz, Gabriel Yttermalm på Telia, Kathrine Hogseth från CRM-konsulterna, Alsos Carl-Henrik Hörnkvist samt Malin Dandenell från Microsoft.