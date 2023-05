Ransomwarettacken ska ha inletts i måndags och ännu under torsdagen var polisens och räddningstjänstens hemsidor nere. Domstolarna i Dallas höll också stängt, rapporterar Bleeping Computer.

Staden räknar också upp ett antal tjänster och ansökningar som inte fungerar på sin hemsida.

The City of Dallas is working around the clock to contain a network outage + restore service. For updates visit: https://t.co/8oyxaKDGah.